Maltempo a Milano, temporali nella notte: esonda il Seveso, allagamenti e alberi caduti

Milano, 15 settembre 2023 – L'esondazione-lampo del Seveso e l'allerta ancora in corso per un altro temporale in arrivo alle 7. Un automobilista con la macchina quasi completamente sommersa dall'acqua. E un albero crollato sulle vetrine di un bar di via Filzi. È il primo bilancio dell'ennesima notte complicata sul fronte maltempo a Milano.

L'albero caduto nella notte per i temporali

Alle 3.14, il sistema di alert della Protezione civile ha segnalato l'esondazione del Seveso. Subito dopo, anche l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli ne ha dato conto sul suo profilo Facebook, anche se per fortuna la piena del torrente ha sfiorato soltanto per pochi minuti il livello dei tre metri in via Valfurva: pochissima l'acqua fuoriuscita a Niguarda, senza provocare alcun danno. Vigili del fuoco, polizia locale e Protezione civile stanno continuando monitorare i livelli idrometrici del Seveso, tenendo d'occhio le previsioni meteorologiche sulle forti piogge a nord di Milano.

Nel frattempo, un altro allarme è scattato al sottopasso di via Negrotto: lì il livello dell'acqua ha raggiunto i due metri, alzato dalle precipitazioni nei quadranti ovest e nord-ovest della città che in tre ore hanno scaricato più di 60 millimetri d'acqua. Un uomo ha rischiato di rimanere intrappolato nella sua macchina, risucchiata dalla maxi pozza d'acqua che si è creata subito dopo il sottopasso: è riuscito in qualche modo a uscire dall'auto, illeso, e a tornare a casa. Della macchina, alle 5, si vedeva spuntare solo il tettuccio. La circolazione è stata subito bloccata in quel tratto di strada.

Vigili del fuoco e Protezione civile in azione anche in via Filzi, a due passi dal Pirellone: un grosso albero è venuto giù all'improvviso, precipitando in strada e abbattendosi sul marciapiedi opposto: la parte finale della pianta si è schiantata su due macchine parcheggiate e sulle vetrine del bar Ungaro, all'angolo con via Marangoni. Il crollo ha pesantemente danneggiato la linea aerea di alimentazione del tram.

Qualche disagio, a causa del maltempo, si sta registrando anche sul fronte dei trasporti pubblici: il tram 9, in entrambe le direzioni, devia da Repubblica M3 a via Galvani/Filzi. Il tram 10 in entrambe le direzioni devia da viale Monte Santo a via Filzi/Galvani.