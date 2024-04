Alberi a rischio crolli nel parco inaugurato

Vigili del fuoco nel parco di Villa Pagani per mettere in sicurezza gli alberi a rischio crollo. Una situazione che si ripete a ogni folata di vento e che preoccupa, soprattutto dopo l’inaugurazione avvenuta solo una settimana fa. L’altro giorno i pompieri hanno transennato un’area, fortunatamente nessuno si è fatto male e non si è registrato alcun danno. I vigili del fuoco hanno proceduto al taglio dei rami pericolanti e hanno messo in sicurezza la zona particolarmente frequentata e sede di associazioni. Da più parti si auspica che il problema possa finire e si proceda alla ripiantumazione.