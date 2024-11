Al Castello torna il Medioevo. La storia di Bona Lombardi contro la violenza di genere

Un viaggio tra storia, mito e realtà per riflettere sul ruolo della donna nel Medioevo e sensibilizzare contro la violenza di genere. È questo il tema dell’incontro organizzato dall’associazione Ordine dei Cavalieri di Legnano, che si terrà sabato alle ore 17 alla sala Previati del Castello Visconteo. L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi promossi dal Comune in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’appuntamento vedrà come relatore Luigi Frigoli, giornalista, storico e scrittore specializzato in saggi e romanzi sul Medioevo, con particolare attenzione alla figura femminile. Durante l’evento, Frigoli parlerà del suo ultimo romanzo, “Guerriera: l’incredibile storia di Bona Lombardi“, che racconta la straordinaria vita di una donna le cui gesta rivaleggiarono con quelle di Giovanna d’Arco. Il suo nome è Bona Lombardi, ma tra i mercenari della Banda Rossa, agli ordini del condottiero Francesco Sforza, tutti la conoscono come Gabrio. Cuore puro e occhi verdi come gemme di fiume, Bona è animata da una ribellione che le scorre nelle vene: contro il destino imposto alle donne, contro i soprusi degli uomini, contro chi trama nell’ombra per rubare la vita o la dignità. Con astuzia, Bona sconfigge gli avversari più temibili. Con coraggio, si avventura nei sotterranei di un oscuro castello bretone, alla ricerca di una preziosa reliquia per il re Alfonso d’Aragona, alleato segreto del Visconti. E con una tenacia inarrestabile, difende a ogni costo l’amore che la lega a Brunoro di Sanvitale, comandante della Banda Rossa.

Attraverso il ritratto di una donna straordinaria, indomita come la Camilla di virgiliana memoria e ingiustamente dimenticata dalla storia, Luigi Barnaba Frigoli ci regala un affresco avvincente delle trame di potere nell’Italia del XV secolo. Un’epoca di grandi ambizioni e meschinità, dominata da guerrieri il cui valore era celebrato solo se maschile. L’autore condividerà anche dettagli sulla sua serie podcast, “La Saga dei Visconti“, dedicata alle figure femminili del Medioevo lombardo. L’evento vedrà la partecipazione della libreria indipendente “La Galleria del Libro“, un punto di riferimento a Legnano dal 1975, e dell’associazione “Il Filo Rosa Auser“, impegnata nell’ascolto e nel supporto delle donne vittime di violenza. L’ingresso alla conferenza è libero fino a esaurimento posti e le eventuali donazioni raccolte durante l’incontro saranno interamente devolute al Filo Rosa Auser, a sostegno delle sue attività. Una serata di cultura e solidarietà, per riflettere su un tema attuale e sensibilizzare la comunità legnanese.