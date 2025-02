Al Cantù un’odontoiatria all’avanguardia

Grazie all’inserimento in organico di quattro nuove figure professionali, due odontoiatre e due igieniste dentali, l’Asst Ovest Milanese ha potuto attivare un servizio di odontoiatria all’ospedale Cantù di Abbiategrasso, potenziando in questo modo quanto viene offerto a livello territoriale nelle sedi di Legnano, Magenta, Cuggiono e Parabiago. Un servizio attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16, a cui si accede con la prescrizione del medico di base. Dopo una prima visita con il medico odontoiatra il paziente potrà seguire i percorsi di cura previsti, sia nella cura e asportazione dei denti, nella prestazione delle protesi e nell’igiene dentale. "Aumentare i servizi erogati sul territorio è da sempre un nostro preciso impegno. Questi ambulatori lavoreranno in sinergia con tutte le strutture dell’Asst e in particolare, nei casi di patologie tumorali, con il reparto maxillo facciale dell’ospedale di Legnano" ha commentato il direttore generale Francesco Laurelli. Negli ambulatori del Cantù, coordinati dal responsabile Pierfranco Caprioli, si alterneranno le igieniste Alina Kazak e Letizia Guerci, e le odontoiatre Sara Berri e Mara Ciapparelli. Come già avviene per Legnano, anche per questi ambulatori si definirà una collaborazione con l’Università degli Studi di Milano per la formazione dei medici specialisti. "Quello che era solo un desiderio adesso è un progetto concreto. Ringrazio chi lo hanno reso possibile". Le parole di Chiara Radice, la direttrice medica dei presidi di Magenta e Abbiategrasso. G.Ch.