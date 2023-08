Addio a Franco Mazzeo, fondatore dello storico "Padellone" di Legnano

Oggi alle 10.30, alla basilica di San Magno a Legnano, si terranno i funerali di Franco Mazzeo, 75 anni, fondatore dello storico “Padellone“ di Legnano, oggi ristorante “Dalla padella alla brace“, attualmente gestito dal figlio Luca. Arrivato dalla Sicilia a Milano all’età di 9 anni con la famiglia, Franco aveva iniziato a lavorare come elettromeccanico mettendo le mani specialmente nelle lavatrici. Nel 1971 trasloca a Legnano. Nel 1976 gli propongono un locale lungo la costa fra Canegrate, San Giorgio e Legnano. Quel locale farà certamente la storia della città.

Franco porta per primo la pizza al taglio a Legnano, quella alta con molta mozzarella. Nasce la pizzeria della Costa: i clienti, però, ribattezzarono il locale il Padellone per via delle mega padelle in cui veniva fatta la pizza nel forno a legna. Pizza molto alta con mozzarella filante.

Una storia lunga 47 anni al servizio di tutti i giovani di Legnano che hanno amato, in questo periodo, fare le ore piccole nel locale di via per Canegrate. Il locale rimaneva infatti aperto fino alle 4 del mattino, in attesa dei nottambuli che facevano l’alba dopo la chiusura dei locali alla moda della città.

Franco da qualche anno era stato ricoverato alla Rsa Accorsi per gravi problemi di salute, dopo essere stato colpito da un ictus. Il figlio Luca, che da diverso tempo portava avanti l’attività di famiglia, lo ricorda così: "Un grande papà amico di tutti".

Legnano perde piano piano i suoi personaggi storici che hanno di fatto segnato gli ultimi decenni del Novecento. Persone comuni, come Franco che da operaio è riuscito, insieme alla moglie, a portare avanti un ristorante per diversi anni fino a farlo diventare un punto di riferimento per tante generazioni di legnanesi. In queste ore sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio da parte delle persone che lo conoscevano o conoscevano soltanto il locale.

Christian Sormani