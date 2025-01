Addio a cervi e daini nel parco. Gli animali saranno trasferiti: "Scelta dettata dalle norme"

La decisione di spostare i cervi e i daini dal parco Arcadia, argomento che sta facendo parlare, non è stata "avventata" ma "ci abbiamo pensato a lungo", assicura il sindaco Linda Colombo. Una decisione scaturita dall’entrata in vigore di una normativa che definisce i criteri per il mantenimento e la cura di animali nei parchi pubblici.

"Purtroppo - afferma l’ex sindaco Gianfranco Bedinelli, presidente onorario dell’associazione Amici del parco Arcadia - i volontari non sono in grado di soddisfare le norme del regolamento così come chiedono i veterinari: una presenza costante di personale, competenze specifiche e capacità operative che i volontari, molti già avanti nell’età, non hanno. Siamo i primi a essere dispiaciuti di questa decisione che abbiamo dovuto accettare dopo l’intervento dei veterinari dell’Ats".

"Stiamo parlando di animali selvatici che richiedono una gestione particolare e che non stiamo mandando al macello – rimarca l’assessore Roberto Lonati –: saranno trasferiti in una riserva più ampia che i veterinari stanno identificando".

Il parco Arcadia è frequentato da molte persone, anche non residenti. "Cercheremo il modo di mantenerlo vivo introducendo specie che non hanno problematiche particolari nella cura, ma abbiamo bisogno di nuovi volontari" aggiunge Lonati.

La decisione ha colto di sorpresa i gruppi consiliari di minoranza, che l’hanno saputa dalla pubblicazione di una delibera all’Albo Pretorio. "I volontari non sono eterni e se quelli che sono rimasti hanno bisogno di aiuto occorre capire quale aiuto sia" commentano le minoranze. "Il Parco Arcadia non è un parco qualunque, è il simbolo di Bareggio e un luogo di svago per tante famiglie. Per questo, abbiamo chiesto di convocare una seduta del consiglio aperta ai cittadini, invitando il Dipartimento Veterinario di Ats".