Accordo raggiunto sul Fungo. Il Comune incassa 990mila euro: "Benefici concreti per i cittadini"

Dopo oltre trent’anni di attese, incertezze e degrado, la vicenda urbanistica legata all’edificio noto come “Il Fungo“ si chiude con successo. Con la firma dell’accordo e l’incasso di 990mila euro, il Comune ha posto fine a un problema irrisolto per decenni, trasformandolo in un’opportunità concreta di riqualificazione urbana. "Abbiamo affrontato questa situazione con determinazione e senso di responsabilità – afferma il sindaco di Nerviano, Daniela Colombo –. Sebbene la ristrutturazione dell’immobile sia un intervento privato, la convenzione con il Comune imponeva la realizzazione di opere pubbliche mai portate a termine dalla proprietà. Per oltre tre decenni la comunità ha atteso il rispetto di questi impegni. Finalmente, grazie a un dialogo costruttivo con l’attuale proprietà, siamo riusciti a sbloccare la situazione e garantire benefici concreti per i cittadini".

Negli ultimi dodici mesi, l’amministrazione ha lavorato per aggiornare la convenzione, adattandola alle nuove esigenze del territorio. "Grazie a questa interlocuzione – prosegue Colombo – il Comune ha incassato 990mila euro, fondi che saranno destinati a due interventi strategici: la pista ciclabile di collegamento tra via Carlo Porta e via XX Settembre, parte del progetto “Cambio“ della Città metropolitana, e la riqualificazione di piazza Italia, un’opera fondamentale per il rilancio del commercio locale e la qualità della vita urbana".

L’operazione segna una svolta nella pianificazione urbanistica di Nerviano. "Chiudiamo un capitolo lungo e complesso – conclude Colombo – ma soprattutto apriamo una nuova fase per il nostro territorio: più spazi riqualificati, più servizi per la comunità e un futuro più sostenibile per tutti".

Christian Sormani