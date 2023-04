Abbiategrasso, arriva la ruota delle meraviglie: date, orari e biglietti

Abbiategrasso (Milano) – Sabato 8 aprile 2023 in piazza Castello ad Abbiategrasso (Milano) inaugura la “Grand Roue 34”, la più grande ruota panoramica mai montata a Milano e provincia.

Alta 34 metri e allestita da Hsc Events, l’attrazione ha 24 cabine in grado di ospitare fino a 144 passeggeri.

Anche di notte

La Grand Roue 34 è stata costruita con tecnologia all'avanguardia ed è illuminata con proiettori led. “È un gran piacere poter offrire alla città di Abbiategrasso – racconta Riccardo Claudi di Hsc Events, gestore della struttura – una nuova attrazione moderna e tecnologica, che siamo convinti sarà apprezzata sia dai residenti, sia dai turisti. La Grand Roue 34 è stata costruita con la massima cura per i dettagli, in modo da garantire ai nostri passeggeri comfort e sicurezza”.

Le date

La ruota panoramica resterà in piazza Castello ad Abbiategrasso da sabato 8 aprile a domenica 7 maggio 2023. “Si tratta di una struttura importante su cui abbiamo scommesso – aggiunge Valter Bertani, assessore alle Manifestazioni pubbliche del Comune di Abbiategrasso – per valorizzare ulteriormente l’offerta turistica di Abbiategrasso e per far apprezzare da una nuova prospettiva gli splendidi scorci della città. Sarà dedicata una mattinata ai disabili, che possono accedere gratuitamente ed esclusivamente alla struttura”. In questo modo, infatti, sarà possibile regalare un momento unicamente a chi, tutti i giorni, potrebbe avere difficoltà nel godersi a pieno l’attrazione.

Orari

Gli orari di apertura sono dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 19.30 e poi dalle 20.30 alle 23, il venerdì dalle 15 alle 19.30 e poi dalle 20.30 alle 23.30, il sabato dalle 10 a mezzanotte e la domenica dalle 10 alle 23.

Biglietti

Il costo del biglietto è di 8 euro per gli adulti e di 6 euro per i bambini con altezza inferiore ai 120 cm. L'ingresso alla ruota panoramica è gratuito per le persone con disabilità compatibili con la struttura.