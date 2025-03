Abbiategrasso, rimossi 7mila chilogrammi di rifiuti abbandonati nell'area di via Fusè

Abbiategrasso (Milano), 25 marzo 2025 - Sette tonnellate di rifiuti, abbandonati e accumulati nel tempo in un’area che già era stato oggetto di precedenti interventi di sistemazione: è stata una pulizia straordinaria quella effettuata la scorsa settimana all’interno del quadrilatero delle case Aler di via Fusè, oggetto, tra l’altro, di numerose segnalazioni nelle settimane precedenti.

L’intervento è stato pianificato da Amaga (l’azienda che si occupa della raccolta differenziata nei vari quartieri cittadini) e ha visto l’impiego di quattro mezzi speciali, ciascuno con caratteristiche diverse e adatte per questa “pulizia” speciale. Sono entrati in funzione dapprima il cosiddetto “Ragno”, poi il mini-compattatore per il materiale indifferenziato, un Daily per la raccolta degli ingombranti e infine la spazzatrice.

Le operazioni sono durate in tutto circa 15 ore e hanno impegnato cinque persone addette dedicate a questo specifico intervento.

L’abbandono dei rifiuti è un fenomeno in crescita

“Nell’area, che già lo scorso anno aveva ottenuto il primato per abbandono selvaggio di rifiuti, solo in questa tornata abbiamo raccolto settemila chili di spazzatura – ha detto a proposito dell’intervento l’assessore all’Ecologia e all’Ambiente di Abbiategrasso, Valter Bertani – divisi tra ingombranti (370 chili), legno (610 chili) e altre tipologie disparate. Una barriera simbolo di degrado, inciviltà e zero senso civico che il Comune di Abbiategrasso ha rimosso con un impegno e una spesa extra. Dobbiamo renderci conto che chi fa del male all’ambiente lo fa all’intera collettività, alla sua città, al suo quartiere. Non esitiamo a segnalare comportamenti illeciti perché la risoluzione del problema vede il coinvolgimento diretto di tutti i cittadini”.