Rifiuti abbandonati, ad Abbiategrasso è allarme: “L’inciviltà ha un prezzo elevato, senza contare il danno ecologico”

“Siamo di fronte a dei numeri che fanno rabbrividire e che denunciano l’esistenza di un problema serio. L’amministrazione ha cercato di intervenire potenziando la videosorveglianza attraverso l’installazione di fototrappole, strumenti che hanno senza dubbio portato a dei risultati”, commenta l’assessore all’ecologia Valter Bertani. “Restiamo convinti però che la prevenzione del fenomeno sia la vera arma vincente. Nello specifico, grazie alla tecnologia è stato possibile sanzionare due soggetti autori di un abbandono cospicuo di rifiuti presso il Guardolino, e 6 in via Fusè dall’inizio del 2025 ad oggi, mentre le sanzioni elevate in quell’area nel corso del 2024 sono state 20”. “L’inciviltà ha un prezzo elevato – ha aggiunto Bertani – basti pensare che solo l’intervento del Guardolino è costato qualcosa come 16mila euro, senza contare il danno ecologico e all’immagine cagionato dalla presenza sul territorio cittadino di vere e proprie discariche a cielo aperto…”.

"Si tratta di comportamenti inaccettabili – ha chiosato il sindaco Cesare Nai – che hanno ripercussioni gravi sull’ecosistema”. In un anno Amaga ha raccolto in città 14.177 tonnellate di rifiuti, pari a 434 chili per abitante. Il 71% dei rifiuti viene raccolto in maniera differenziata.