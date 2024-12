Abbiategrasso, rimossi 270 quintali di rifiuti al Guardolino

Abbiategrasso (Milano), 22 dicembre 2024 – Altri rifiuti rimossi in quella che è ormai lecito chiamare “operazione Guardolino” e che ha condotto a ripulire di circa 270 quintali di scarti abbandonati di vario genere l’intera zona. Le squadre di Amaga, impegnate in una task force contro l'abbandono dei rifiuti, sono tornate infatti una seconda volta in località Guardolino per completare le operazioni di smantellamento della discarica abusiva iniziate due settimane fa. Si è trattato di un'azione particolarmente complessa e impegnativa che è stata suddivisa in due momenti proprio perché i rifiuti da rimuovere erano in quantità consistente.

Tra il primo e il secondo intervento si stima siano stati raccolti in totale circa 270 quintali di materiale vario (78 in occasione della prima uscita), frutto degli abbandoni, praticamente, quotidiani degli ultimi mesi. "Dobbiamo insistere - ha ribadito dopo questo secondo intervento l'assessore Valter Bertani - non possiamo tollerare che l'intero territorio venga deturpato dagli incivili. Stiamo agendo su più fronti, che si tratti di pulizia, prevenzione e maggior severità nelle sanzioni, affinché questo fenomeno possa essere contenuto e adeguatamente punito".