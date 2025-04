Abbiategrasso, vede i carabinieri e fugge (due volte): bloccato con 114 grammi di cocaina e arrestato

Abbiategrasso (Milano, 5 aprile 2025 - Era a bordo di uno scooter e quando ha visto avvicinarsi i carabinieri ha provato a fuggire, prima in sella al mezzo e poi a piedi: rincorso e fermato dai militari, il 22enne residente nell’Abbiatense è stato infine trovato in possesso di 114 grammi di cocaina e arrestato in flagranza di reato. L’episodio ha avuto come teatro, nei giorni scorsi, le vie nella zona della stazione ferroviaria: qui, quasi all’imbrunire, i militari di Abbiategrasso hanno notato uno scooter sospetto che alla vista dell’auto dell’Arma si è allontanato velocemente.

Dopo una rapida ricerca, il centauro è stato rintracciato in una via del centro, in sosta a lato della strada: a quel punto I militari si sono avvicinati a piedi per bloccarlo definitivamente, ma il giovane ha tentato di nuovo la fuga questa volta a piedi, lasciando cadere a terra il mezzo. Raggiunto e bloccato a terra, il 22enne è stato infine bloccato.

Perquisito e controllato, il giovane è stato trovato in possesso di un sacchetto con un monoblocco di 114 grammi di cocaina. Inoltre, un controllo approfondito sulla targa del mezzo ha svelato che un numero della stessa era stato alterato, trasformando il nove in un otto. Chiaro il motivo: la targa era stata rubata a Milano nel 2023. Il giovane è stato cosi dichiarato in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e riciclaggio. Interrogato il giorno seguente al Tribunale di Pavia, l’uomo ha ammesso gli addebiti davanti al Giudice che, nel convalidare l’arresto, gli ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora e di permanenza in casa in orario notturno.