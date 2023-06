Lecco dentro o fuori? Oggi si riunisce la serie B: cosa può succedere?

Milano, 23 giugno 2023 – Con l’assemblea di Lega B, che si riunisce (alle 18) nella sede di Milano, la giornata di oggi segna un’altra tappa fondamentale nello psicodramma in cui è sprofondata la città di Lecco, la sua ultracentenaria società calcistica e i tifosi blucelesti che potrebbero vedersi negata la serie B ritrovata dopo 50 anni.

A sei giorni dalla promozione sul campo, celebrata domenica al Rigamonti-Ceppi nella finale di ritorno vinta (3-1) dai ragazzi di Foschi contro il Foggia, è proprio la questione dello stadio (non idoneo) a tenere banco. I dubbi sui documenti inviati per l’iscrizione (fuori tempo massimo?) e una pec con la richiesta di deroga mai arrivata fanno tremare l’ambiente, soprattutto perché la società si è chiusa in un rigoroso silenzio.

In un clima di incertezza però sono in tantissimi a ritenere che, al di là di possibili leggerezze, “i risultati sportivi ottenuti sul campo debbano prevalere sulla burocrazia”, come dice Fabrizio Cecchetti, deputato e coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier.

E' domenica 18 giugno e i tifosi festeggiano in città la promozione della squadra in serie B dopo 50 anni

Il sopralluogo

Nella giornata di martedì, a due giorni dalla promozione conquistata sul campo, a Lecco è arrivata la Commissione stadi della Lega B. I quattro tecnici si sono recati al Rigamonti-Ceppi per un sopralluogo insieme a un tecnico del Comune di Lecco (proprietario dell’impianto) e al geometra Angelo Selva, consulente della Calcio Lecco.

Il sopralluogo è terminato senza una relazione ufficiale sullo stato del Rigamonti-Ceppi alla luce delle normative di sicurezza imposte dalla nuova categoria per la mancata presenza di Carlo Longhi, ex arbitro e consulente-capo della commissione, come hanno spiegato gli stessi tecnici alla società. Quindi anche volendo, il Lecco ho avrebbe potuto inserire quel documento nella domanda di iscrizione da presentare entro la mezzanotte di quello stesso giorno, martedì 20 giugno.

Vizi e ricorsi

Se così fosse la mancata stesura di una relazione della commissione diventa dirimente perché ad essere inadempiente sarebbe la Lega B stessa. Il presidente Balata e i vertici, come detto, si riuniranno nel tardo pomeriggio di oggi per una prima valutazione sulle domande di iscrizione giunte dai club.

Gli scenari

Cosa può succedere oggi? La Lega B potrebbe decidere di accettare “sub judice” l’iscrizione del Lecco, rinviando poi qualsiasi decisione nel merito alla Covisoc, l’organo Figc preposto al monitoraggio della situazione economico-finanziaria delle società calcistiche.

L’altra ipotesi è che oggi la Lega B escluda dal campionato Lecco e Reggina (si è dimesso l’intero Cda) per documentazione incompleta all’atto di iscrizione. A quel punto il club bluceleste potrebbe impugnare la decisione e fare ricorso puntando proprio sulla mancata relazione.

Le prossime tappe

In giornata, come detto, si riunirà il consiglio di Lega B mentre il pronunciamento della Covisoc per venerdì 30 giugno prossimo mentre l’altro appuntamento decisivo sarà quello del 7 luglio con il Consiglio Fgci, che tra i vari compiti ha anche quello di esaminare i ricorsi presentati dalle società per l’ammissione ai campionati di competenza.