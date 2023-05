Lecco, l’impresa di Luca Giovannini: in volo sul Lario con la tuta alare / IL VIDEO

Lecco, 18 maggio 2023 – In volo come un’aquila, sfrecciando sulle rocce montagne di Lecco fino a planare in riva al lago di Como. È una delle ultime imprese di Luca Giovannini, 32 anni, istruttore di paracadutismo e base jumper.

Con la sua tuta alare si è lanciato dai Pian dei Resinelli e ha volato fino alla spiaggia di Pradello ad Abbadia Lariana. Ad aspettarlo a terra c'era la sua Giulia Calcaterra, l'ex velina 31enne sua fidanzata, anche lei appassionata di paracadutismo e basejumper.

Luca, che è anche istruttore ad Aero Gravity di Milano e cofondatore del team Human Flight Official, durante il suo lancio, ha costeggiato e sfiorato le pareti che dalle montagne scendono a picco fino al Lario, utilizzando il suo corpo come timone per manovrare la tuta alare, perfezionata per la prima volta dal leggendario Patrick de Gayardon, il pioniere re dei cieli, scomparso 13 aprile 1998 alle Hawaii proprio durante un lancio di prova con la tuta alare.

Luca ha quasi ripercorso in aria il tracciato del sentiero panoramico del Forcellino, tuffandosi poi in picchiata verso il lago, su cui finalmente ha spiegato la vela del suo paracadute per atterrare sul piccolo lembo di terra libero tra la spiaggetta di Pradello e la strada.