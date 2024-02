Abbadia, precipita nel lago di Como: soccorso base jumper di 37 anni

Abbadia Lariana (Lecco), 13 febbraio 2024 – E' precipitato in acqua, nel lago di Como. A schiantarsi nel lago è stato questa mattina un base jumper di 37 anni.

Il paracadutista, che si è lanciato alle montagne della zona, probabilmente ha mancato il punto di atterraggio previsto in riva al lago ed stato costretto a ripiegare su un brusco atterraggio di emergenza in acqua. L'allagaggio è stato molto violento. Il 37enne è inoltre rimasto impigliato tra la funi e la vela e non era nemmeno equipaggiato per un bagno fuori programma e fuori stagione. Per soccorrerlo ed evitare che affogasse o andasse in ipotermia sono immediatamente decollati dalla base di Villa Guardia i soccorritori dell'eliambulanza di Como. Dal porticciolo della Canottieri, dove sono attraccate le loro imbarcazioni di soccorso, sono subito salpati anche i vigili del fuoco della squadra nautica del comando provinciale di Lecco, i primi a raggiugere e aiutare il paracadutista. Sono stati allertati pure i carabinieri del Nucleo navale di Lecco che pattugliano costantemente il lago

. I soccorritori del 115 hanno raggiunto il 37enne a nuoto per evitare che vela e corde restassero impigliate nelle eliche del loro gommone e di ferite il base jumper, lo hanno liberato e poi trascinato di peso a riva fuori dall'acqua. Lo hanno recuperato esausto, allo stremo delle forze per la fatica di restare a galla, bagnato fradicio, spaventato, ma vivo. Dopo il primo intervento di assistenza sanitaria, è stato infine affidato dai volontari della Croce rossa di Lecco che lo hanno portato in ambulanza in ospedale all'Alessandro Manzoni del capoluogo. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita.