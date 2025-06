Volontari vigilano sui bagnanti

Volontari della Guardia costiera ausiliaria del Lario di pattuglia a Valmadrera. Vigilano e controllano che turisti e bagnanti non nuotino dove non si può, piuttosto che non si arrampichino sui pali per gli ormeggi delle barche e sui pontili di imbarco e sbarco per i passeggeri dei battelli trasformandoli in trampolini improvvisati. Il sindaco Cesare Colombo e Matteo Pasquetta, responsabile della Guardia costiera ausiliari lombarda nei giorni scorsi hanno firmato un’apposita convenzione. "Grazie per il loro servizi di supporto, in particolare per garantire il divieto di tuffi e balneazione in prossimità del pontile di attracco dei battelli", è il ringraziamento del primo cittadino agli ausiliari della Guarda costiera. Oltre che pericoloso, tuffarsi e nuotare vicino ai punti di imbarco e sbarco costituisce pure interruzione di pubblico servizio, perché si intralcia appunto il servizio di navigazione pubblica. D.D.S