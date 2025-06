Diciassettenne del Badoni. Campione di Elettrotecnica

Il campione italiano di Elettrotecnica è Cristian Arrigoni Neri, alunno di 17 anni di 4^B Eat dell’Antonio Badoni di Lecco. Per diventare campione tricolore ha dovuto affrontare una prova sulla progettazione di un ciclo di lavoro e montaggio di una parte del ciclo assegnato e una seconda prova multidisciplinare di elettrotecnica ed elettronica. Lo ha allenato e accompagnato il suo prof di Sistema automatici, Domenico Porretto. "Sono riuscito a svolgere tutte le prove, ottenendo buoni punteggi, grazie a tutto ciò che ho imparato in questi ultimi 2 anni, e per questo ringrazio tutti i miei professori delle materie di indirizzo, sia di teoria sia di laboratorio – sono le parole di Cristian -. Tutti loro inoltre, mi hanno aiutato a prepararmi alla gara, offrendomi la loro disponibilità con approfondimenti, chiarimenti ed esercitazioni mirate". Cristian ha anche vinto il premio per l’Elettrotecnica intitolato a Simone Negri, ex badoniano morto nel dicembre 2023 in un incidente stradale all’età di 23 anni, un riconoscimento promosso dagli imprenditori della Elettromeccanica Galli Italo di Erba dove Simone lavorava. Grazie alla vittoria di Cristian, il prossimo anno la competizione nazionale si svolgerà nella scuola lecchese. D.D.S.