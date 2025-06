Lago affollato, l’allarme dei comandanti dei battelli

Il lago di Como è sempre più affollato: motoscafi, gommoni, barche a noleggio, taxiboat, kitesurf windsurf, bagnanti... I comandanti dei traghetti della Navigazione dei Laghi devono avere mille occhi per evitare incidenti, soprattutto quando attraccano e salpano, perché circondati da decine di imbarcazioni e bagnanti che invadono zone dove non potrebbero stare e interferiscono con la loro rotta. "C’è un sovraffollamento crescente di mezzi nel lago che comporta un aumento dei rischi per chi governa i traghetti della Navigazione Laghi – conferma Roberto Ferrara, segretario generare della Filt Cgil di Como -. I problemi più grossi sono a ridosso dei pontili, i punti più critici, per gli spazi e i margini di manovra ridotti. Quanti effettuano servizio di taxi boat o sono pilota di motoscafi turistici sanno come comportarsi, ma spesso quanti noleggiano imbarcazioni che non necessitano di patente nautica invece no". I carabinieri del Servizio navale di Lecco che incrociano di pattuglia del su tutto il lago, come i militari della Guardia costiera e i finanzieri del Reparto operativo aeronavale di Como contribuiscono a tenere la situazione sotto controllo con ispezioni e multe. D.D.S.