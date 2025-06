Silea tocca un utile da 6,5 milioni: smaltimento dei rifiuti sì ma anche energie rinnovabili

Valmadrera, 24 giugno 2025 – Spazzatura da 6 milioni e mezzo di euro. Bilancio in utile e conti in ordine a Silea, la Spa provinciale lecchese per la raccolta, lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti, ma anche per la produzione e la vendita di biometano. Ammonta a 75 milioni di euro il valore della produzione e a 6 milioni e mezzo l’utile registrato.

Il risultato sale a 82,4 milioni di euro, includendo anche le performance della controllata Seruso di Verderio per il trattamento della frazione riciclabile, con una produzione di circa 8 milioni di euro, un utile di 475mila euro e circa 50mila tonnellate di rifiuti riciclabili lavorati.

L’ingresso della sede di Silea, nel comune di Valmadrera

La presidente

“Dati estremamente positivi che ci danno ragione - commenta Francesca Rota, la presidente di Silea -. Grazie alla lungimiranza e alla fiducia dei nostri soci, abbiamo intrapreso questo ambizioso percorso di riposizionamento, da società di gestione dei rifiuti a operatore integrato dell’economia circolare e delle energie rinnovabili”.

Oltre che rifiuti, che a Silea rappresentano quasi il 90% degli affari, in Silea si tratta pure biometano con un impianto ad Annone Brianza, e energia elettrica, al momento attraverso l’incenerimento dei rifiuti, in futuro pure grazie a un maxi parco solare.

Biometano

Nell’impianto di gestione anaerobica dei compostabili di Annone sono stati prodotti oltre 800mila metri cubi di biometano: un impianto in grado di gestire 38 mila tonnellate all’anno di rifiuti, ma che, a regime, genererà 2,7 milioni di metri cubi all’anno di biometano.

Teleriscaldamento

È inoltre in fase di realizzazione una rete di teleriscaldamento per scaldare case ed edifici pubblici grazie al recupero dei cascami termini del forno inceneritore di Valmadrera dove viene bruciata l’immondizia non riciclabile.

La quota di raccolta differenziata negli 87 Comuni soci si è complessivamente assestata al 78%, sebbene la differenziazione reale della spazzatura, dopo l’ulteriore smistamento e selezioni, scende al 40%.

Molti contribuenti si lamentano che nonostante i conti in utile, la Tari non diminuisce. “Un bilancio non deve raccontare solo cifre - sottolinea il direttore generale di Silea, Pietro Antonio D’Alema -. È stato un anno in cui tutta la nostra azienda, a tutti i livelli, si è impegnata a realizzare progetti di grande portata per il nostro futuro”.