Noleggio auto, un flop 40 utenti in un anno: "Pronti a potenziare"

Inaugurato un anno fa, il servizio di car sharing cittadino non decolla. Pochi gli utenti, pochi i chilometri percorsi, una vettura che resta troppo spesso parcheggiata nel suo stallo dedicato di via Frova, davanti a Villa Ghirlanda Silva. Si tratta della Yaris cross full hybrid di E-Vai, messa a disposizione dopo un accordo tra la società di mobilità sostenibile e il Comune di Cinisello Balsamo con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento, rendere più efficienti e green gli spostamenti in città e spingere per la condivisione.

Eppure attualmente sono soltanto 40 i cittadini che hanno usufruito del servizio nell’ultimo anno. I primi risultati registrano 17.038 chilometri percorsi fino a oggi, che hanno comunque permesso di risparmiare oltre 500 chilogrammi di anidride carbonica, grazie all’utilizzo di un’auto ibrida rispetto a un veicolo tradizionale a benzina. Lo scorso anno era stata avviata una sperimentazione: se i numeri fossero stati sufficienti, sarebbe stata posizionata una seconda auto. Da parte dell’Amministrazione l’obiettivo è sempre quello di allargare più la platea dei beneficiari, coinvolgendo chi è disposto a rivedere le proprie abitudini di mobilità "per ridurre il traffico, migliorare la qualità dell’aria e offrire alternative pratiche all’auto privata".

Tuttavia, i cinisellesi chiedono una nuova formula. "Bisogna prendere e lasciare l’auto nella postazione di via Frova: se abiti in periferia, torni a casa in autobus o a piedi? - chiedono i potenziali clienti - Così come è concepito, il servizio risulta inutile per tutti coloro che non abitano nel centro storico. Servono nuove postazioni, altrimenti sarà servito solo a chi vive nel salotto cittadino che poi è già servito dalla maggior parte dei servizi di trasporto pubblico".

Chi vuole provare E-VAI può farlo scaricando l’app, registrandosi gratuitamente con patente e metodo di pagamento. Inoltre, per i cinisellesi è attiva una promozione che consente di usufruire del 50% di sconto sul primo noleggio.