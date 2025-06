Primo test al via. Car sharing in dieci comuni

In dieci paesi sulla sponda lecchese del Lago di Como e della Valsassina da domani si viaggia in carsharing. Domenica, fino al 15 ottobre, parte in via sperimentale un nuovo servizio di carsharing in dieci centri turistici del lecchese: Colico, Dervio, Bellano, Perledo, Lierna, Mandello del Lario, Abbadia Lariana, Premana, Casargo, Margno e Introbio. A Lecco il servizio è invece già attivo da tempo, sebbene poco utilizzato. A proporre l’iniziativa sono i gestori dell’Agenzia del Trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese, in collaborazione con gli operatori di E.Vai 5T. E’ un servizio sperimentale appunto, in concomitanza con il periodo estivo e soprattutto con l’interruzione totale della circolazione ferroviaria tra Lecco, Colico, Sondrio e Tirano.

La sperimentazione durerà fino al 15 ottobre, perché ormai la stagione turistica sul lago si è allungata fino all’autunno. "L’iniziativa rientra nella più ampia strategia di mobilità sostenibile che promuoviamo – spiegano il vice presidente dell’Agenzia di Tpl Franco De Poi e la consigliera Marisa Fondra -. L’obiettivo è quello di incrementare le modalità di spostamento, riducendo al contempo l’impatto ambientale che la mobilità inevitabilmente comporta". Le auto a disposizione sono ibride. Il servizio, disponibile 24 ore al giorno e per tutti i giorni della settimana, ha una tariffa oraria di 4,50 euro all’ora più 12 centesimo per chilometro a partire da subito mentre la tariffa giornaliera è di 22,50 euro con 30 chilometri inclusi e 0,12 cents al km a partire dal 31esimo chilometro.

D.D.S.