Vinti 235mila euro al Superenalotto a La Valletta: ma sono da dividere per 38 giocatori

La Valletta Brianza (Lecco), 23 giugno 2025 – Un bacio che vale quasi 250mila euro. Lo ha scoccato la dea bendata. Ma è un bacio da dividere per 38. Al bar la Pesa di Rovagnate, frazione della Valletta Brianza, sono stati vinti 234.634,40 euro al Superenalotto.

Sono stati però vinti con un sistemone a caratura, le cui quote sono state comperate da 38 giocatori. L'incasso per ciascuno di loro, al netto di tutto, è quindi di poco superiore ai 5mila euro. I vincitori sono tutti clienti abituali, della zona, che già da tempo si erano alleati per cercare di inseguire la buona sorte, partecipando tutti assieme allo stesso sistema. Quattro su sei i numeri indovinati sui 6 estratti: 4, 28, 36, 50, più 71, il numero Jolly. L'estrazione fortunata è stata quella di sanato sera. In passato alla Pesa, sempre al Superenalotto, erano stati già vinti 75mila euro.

La ludopatia

Il gioco d'azzardo può diventare patologico e sfociare in ludopatia. È una vera e propria dipendenza, come dalle droghe, dall'alcol, dal tabacco. Per le problematiche legare al gioco d'azzardo si può telefonare agli operatori del Telefono verde nazionale, al numero 800 55 88 22. Vengono fornire informazioni sulle risorse territoriali presenti e dedicate: i servizi sanitari deputati al trattamento del disturbo da gioco d’azzardo, i servizi in grado di gestire le problematiche socio-economiche e legali legate all’indebitamento, nonché i numeri verdi regionali dedicati alla tematica. La linea è aperta anche per gli operatori socio-sanitari per agevolare chi potrebbe occuparsi del trattamento del disturbo da gioco d’azzardo.