Treno merci guasto: linea ferroviaria bloccata tra Carnate e Calolziocorte, ritardi fino a 60 minuti

Lecco, 25 marzo 2025 – Treno merci in panne tra le stazioni di Calolziocorte e Carnate. La linea locale Milano – Lecco via Carnate e la regionale Milano – Lecco sono interrotte.

Il treno in panne

Un treno merci si è guastato ed è rimasto fermo in panne all’altezza di Merate, tra le stazioni Calolziocorte – Olginate e di Carnate – Usmate. “La circolazione è rallentata” spiegano da Trenord. Si registrano ritardi fino a 60 minuti, ma anche corse cancellate e altre con variazioni di percorso e orario.

Per limitare i disagi sono state istituite fermate straordinarie ed è stato messo a disposizione un autobus sostitutivo tra Carnate e Lecco.

Il treno guasto ha bloccato la circolazione sia sulla linea suburbana S8 Milano – Lecco via Carnate, sia sulla linea regionale Milano – Lecco – Sondrio – Tirano, che sono le più trafficate e frequentate di tutta la Lombardia, su cui ogni giorno viaggiano fino a 50mila passeggeri.

Il treno merci guasto a Carnate

Il posto di comunicazione

Da tempo sindaci e portavoce dei pendolari chiedono un posto di comunicazione a Olgiate Molgora, cioè uno scambio tra i binari, come quello che c'era prima dell'intervento di raddoppio ferroviario tra le stazioni di Carnate e Airuno, portato a termine tra il 2007 e il 2008.

In caso di treni in panne o altri problemi, i convogli non hanno infatti modo di passare da un binario all'altro per superare gli intoppi, perché ora gli scambi, o posti di comunicazione, si trovano solo a Carnate e a Calolziocorte, che distano una ventina di chilometri.

I treni quindi possono effettuare uno scambio di binari solo a Carnate e Calolziocorte. Prima del raddoppio inoltre i treni potevano fermarsi nelle stazioni per lasciare passare altri treni, in entrambe le direzioni.

Il portavoce dei pendolari

“Fra Carnate e Calolziocorte non ci sono possibilità di comunicazione fra i binari per cui in caso di guasto di un treno la linea si blocca – spiega Francesco Ninno, portavoce del Comitato dei pendolari del Meratese e rappresentante dei viaggiatori lombardi – Nel tratto di 20 chilometri ci sono 4 fermate a Osnago, Cernusco-Merate, Olgiate-Calco-Brivio e Airuno ma nessuna comunicazione fra binari pari e dispari per cui in caso di problemi l’esercizio a semplice binario genera ritardi non più riassorbibili a meno di soppressioni o limitazioni. Il posto di movimento a Olgiate, che è baricentrica, permetterebbe invece il dimezzamento della tratta e quindi degli eventuali disservizi”.