Guasto in Stazione Centrale, treni in ritardo o cancellati nel nodo di Milano

Milano – Circolazione rallentata dalle 8.35 di martedì mattina sulle linee del cosiddetto “nodo di Milano” per un inconveniente tecnico che ha coinvolto la stazione di Milano Centrale. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali stanno registrando ritardi, che in alcuni casi raggiungono i 60 minuti. Si sono registrate variazioni e cancellazioni. I tecnici di Rfi, al lavoro per accertare le cause del guasto, hanno avviato gli interventi per il ripristino del servizio che è tornato regolare verso le 10.30. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali, fa sapere l’azienda, hanno subìto rallentamenti fino a 40 minuti, limitazioni di percorso e cancellazioni.