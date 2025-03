A dicembre limiti superati solo da tre tratte su 42. La Mortara-Novara è risultata la meno efficiente

Sono andati piuttosto bene i treni sulle linee ferroviarie regionali a dicembre. Sulle 42 tratte tenute monitorate, solo tre non sono rientrate nei limiti dello standard regionale del 10% superato che consente ai possessori di abbonamenti mensili o annuali di ottenere l’indennizzo da richiedere espressamente, a differenza del precedente bonus che scattava in modo automatico. Tra le linee che non hanno rispettato lo standard figurano la Mortara-Novara (17,16%), che è di gran lunga quella meno efficiente, poi la Brescia-Piadena-Parma appena al di sopra del massimo consentito (10,1%) e la Asso-Seveso-Milano (10,51%). Come è noto, dall’inizio dello scorso anno l’indennizzo viene calcolato utilizzando i dati relativi ai treni giunti a destinazione con oltre 15 minuti di ritardo e quelli soppressi: devono superare il 10%.