Treno guasto sulla linea. Pesanti ritardi

CODOGNO (Lodi) È stato un ritorno a casa da incubo, venerdì sera, per i viaggiatori delle linee ferroviarie Milano-Lodi-Cremona-Mantova e Milano–Piacenza. A causa di un guasto a un treno merci, avvenuto attorno alle 19, la circolazione dei convogli è risultata molto rallentata e si sono accumulati ritardi anche di oltre un’ora. A farne le spese sono stati così, in particolare, i lavoratori che già gravati da una giornata in cui avevano dovuto fare i conti con lo sciopero dei mezzi Atm sognavano almeno un rientro regolare. Alcuni residenti nel Basso Lodigiano, usciti dal posto di lavoro alle 19, e dopo avere raggiunto le stazioni a piedi per la mancanza di metro e autobus, sono riusciti ad arrivare a casa solo dopo le 22. Il treno merci si è guastato all’altezza della stazione di Casalpusterlengo. Di conseguenza il regionale 10881 partito alle 19.40 da Milano Greco Pirelli e diretto a Piacenza è stato fatto fermare prima a Lodi per diversi minuti e poi ha proseguito il viaggio con 79 minuti di ritardo. A seguire anche il regionale 2181 previsto in partenza da Milano Centrale alle 20.20 e diretto a Bozzolo (con poi collegamento in bus fino a Mantova) è arrivato a Lodi e a tutte le fermate successive con un’ora di ritardo. Chi quindi doveva scendere a Codogno poco dopo le 21 è invece arrivato alle 22. Sono stati 58 poi i minuti di posticipo rispetto alla tabella di marcia accumulati dal regionale 10883 previsto in partenza da Milano Greco Pirelli alle 20.10 e diretto a Piacenza. Dopo le 22 la situazione si è avviata verso la normalità. Il regionale 10885 partito da Milano Greco Pirelli alle 21.10 ha viaggiato con 16 minuti di ritardo. Venti invece il posticipo sulla tabella di marcia per il regionale di Tper 2483 previsto in partenza da Milano Centrale alle 21.20 e con destinazione Parma, che ferma anche a Lodi e Codogno. T.T.