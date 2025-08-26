Il sessista pentito
Arnaldo Liguori
Il sessista pentito
Cronaca
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Maxi-incidente Statale 36Morto a EsineViolentata a San ZenoneAllerta meteoPrevisioni
Acquista il giornale
CronacaVacanzieri sulla Statale 36. Non più soltanto pendolari. Boom di auto nei weekend
26 ago 2025
DANIELE DE SALVO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Giorno
  2. Lecco
  3. Cronaca
  4. Vacanzieri sulla Statale 36. Non più soltanto pendolari. Boom di auto nei weekend

Vacanzieri sulla Statale 36. Non più soltanto pendolari. Boom di auto nei weekend

Nei fine settimana di luglio 120mila al volante verso Lario e Valtellina. Ad agosto duecentomila, per un aumento totale pari al 65 per cento .

La Statale 36 in attesa di diventare arteria principale delle prossime Olimpiadi ha registrato questa estate volumi pari al Grande Raccordo Anulare e superiori all’Adriatica e alla Jonica

La Statale 36 in attesa di diventare arteria principale delle prossime Olimpiadi ha registrato questa estate volumi pari al Grande Raccordo Anulare e superiori all’Adriatica e alla Jonica

Per approfondire:

Meno di 120mila automobilisti in viaggio sulla Statale 36 nei tratti più trafficati durante i fine settimane di luglio, quasi 200mila durante i weekend di agosto. Un aumento di traffico del 65%. In attesa di diventare la Superstrada delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, oltre a essere tra le arterie più utilizzate tutti i giorni dai pendolari in auto ma anche dai camion diretti al lavoro, la Milano-Lecco è diventata una delle principali vie italiane per le vacanze estive, con volumi pari al Grande raccordo anulare e all’A2 del Mediterraneo, e superiori all’Adriatica o alla Jonica.

Le mete cui porta sono il lago di Como e le montagne della Valtellina ma anche della Valsassina. Il punto tra i più affollati è quello sul confine tra le province di Monza e Lecco, con oltre 195mila transiti di milanesi e brianzoli durante l’esodo agostano; seguito dalla tratta di Costa Masnaga con più di 115mila passaggi; poi Abbadia Lariana con quasi 70mila mezzi. Alle porte di Lecco, sul Terzo ponte Alessandro Manzoni i veicoli in transito sono poco meno di 100mila durante i periodi di punta massima. Nonostante il proseguio del contro-esodo e insieme alle gite domenicali fuori porta, l’altro ieri non si sono verificati particolari problemi, a parte alcuni rallentamenti dovuti a un paio di incidenti non gravi.

Una situazione che rispecchia quella di tutta la rete stradale nazionale. "Sono stati complessivamente più di 24 milioni i transiti registrati sulla rete stradale e autostradale di nostra competenza – spiegano da Anas – Oltre 17,5 milioni nelle giornate di venerdì 22 e sabato 23 agosto e più di 6,6 milioni alle 12 di domenica. Nonostante i volumi di traffico di notevole rilievo, non si sono registrate particolari criticità.

L’aumento della mobilità rilevata rispetto a quella dello scorso fine settimana è stato sensibilmente più alto venerdì che, nel confronto con Ferragosto, ha visto un incremento medio del 7,1% mentre sabato il traffico è rimasto sostanzialmente analogo". Con la fine delle ferie e il ritorno in città riprendono pure i lavori in corso. Fino a giovedì dalle 21 alle 5 chiude il tratto tra Abbadia e Bellano in direzione Nord, verso Colico: l’alternativa è la Sp 72, la Provinciale rivierasca della sponda lecchese del Lario.

Daniele De Salvo

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TrafficoStatale 36