Lecco, troppo traffico sulla Statale 36: la Superstrada chiude tra Colico e Dervio

Lecco, 21 settembre 2025 – Una lunga estate che sembra non voler finire mai sulla Statale 36. La Statale 36 del lago di Como e dello Spluga è stata chiusa nel pomeriggio tra Colico e Dervio in direzione sud, verso Lecco, per il troppo traffico. Migliaia di automobilisti stanno tornando verso le città della Brianza e dell'hinterland di Milano dopo l'ultimo week end estivo sul lago di Como o sulle montagne della Valtellina e della Valsassina.

Traffico intenso

A causa dell'intenso traffico, lo svincolo di Piona è stato chiuso e gli automobilisti dirottati sulla Sp 72, la provinciale rivierasca, con reimmissione a Dervio e a Bellano. La chiusura è scattata perché la canna sud della galleria Monte Piazzo tra Colico è Dervio è chiusa per lavori ed è stato istituito il doppio senso di marcia, sia a scendere sia a salire, in carreggiata nord: una sola corsia di marcia però non riesce a reggere il flusso di quanti sono appunto di rientro dal lago e dalla montagna. Rallentamenti e code si registrano pure tra Abbadia e Lecco, nel tunnel dell'Attraversamento, sempre in direzione sud, a Civate e poi nel tratto Milano – Lecco tra Annone Brianza e Nibionno.

Chiusure programmate

È solo il preludio di un autunno caldo in Statale 36 per i lavori in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. In serata scatta infatti la chiusura totale tra Colico e Dervio in direzione Lecco dalle 21 fino alle 5 per i lavori in corso nella galleria Monte Piazzo, sensa doppio senso in carreggiata opposta. Chiusura programmata pure tra Abbadia e Bellano in direzione Sondrio fino a fine ottobre da lunedì a giovedì per interventi per intervento di manutenzione straordinaria ai giunti della galleria Somana. Da metà ottobre poi la galleria dell'Attraversamento di Lecco sarà interessato da un intervento di potenziamento dei sistemi di protezione idraulica che comporta la chiusura della corsia di sorpasso in direzione Sondrio per sei settimane.