Estate 2025, Statale 36 traffico da record: sino 221mila auto al giorno

Lecco, 7 settembre 2025 – La Statale 36 come il Raccordo anulare o la Roma – Fiumicino, e più delle Tirrenica, dell'Adriatica della Jonica e degli altri principali itinerari turistici nazionali verso il mare. È la strada dell'estate. Sulla Statale 36 quest'estate, durante i giorni e nei tratti di massima punta, sono passati fino a 221mila automobilisti al giorno. Sono una media di 9.200 all'ora, 150 al minuto, due e mezzo al secondo, si stima per oltre mezzo milione di persone in viaggio tutte insieme sulla Milano – Lecco.

I punti più “caldi”

Secondo i dati diffusi da Anas, sulla Statale 36 del lago di Como e dello Spluga all'altezza di Monza sono stati registrati picchi giornalieri di 221.076 transiti, 138.345 all'altezza di Costa Masnaga, 66.806 ad Abbadia Lariana sul lago, subito a nord di Lecco. Solo sul Grande raccordo anulare il traffico è stato più sostenuto, con 302mila passaggi in zona Romanina.

Il bilancio dell’esodo estivo

“Bilancio finale dell’esodo estivo – tracciano il punto del traffico da Anas -. Dal 25 luglio a oggi, 7 settembre, sull'intera rete sono stati registrati 330 milioni di veicoli. Intenso anche il traffico di questi ultimi giorni di transizione con rientri e spostamenti locali. Nel corso della settimana appena trascorsa, confrontata con la prima di settembre 2024, è stato registrato un aumento della mobilità sull’intera rete stradale Anas del 2% medio settimanale. Rispetto alla scorsa settimana sono stati rilevati continui incrementi del traffico ''metropolitano'' e diminuzioni di quello ''turistico mare'', con medie settimanali rispettivamente del +7,8% e del -6,6%. Registrati, in particolare, ulteriori incrementi sulla A90 Grande Raccordo Anulare e sulla SS 36 del lago di Como e dello Spluga”. Per questa sera potrebbe registrarsi ancora traffico intenso.