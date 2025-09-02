Il cerchio che non si chiude

Enrico Camanzi
Il cerchio che non si chiude
Lecco
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Corteo LeoncavalloLa famiglia ArmaniGiallo Silvana DamatoNeve GaviaCarlo AcutisSuperEnalotto
Acquista il giornale
CronacaStatale 36 da record. Sei milioni di persone transitate in un mese
2 set 2025
DANIELE DE SALVO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Lecco
  3. Cronaca
  4. Statale 36 da record. Sei milioni di persone transitate in un mese

Statale 36 da record. Sei milioni di persone transitate in un mese

Tra fine luglio e agosto il boom di passaggi di lavoratori e turisti

Traffico intenso e code lungo la Statale 36 I disagi maggiori durante i fine settimana

Traffico intenso e code lungo la Statale 36 I disagi maggiori durante i fine settimana

Per approfondire:

Tre milioni di automobilisti e almeno sei milioni di persone, tra guidatori e passeggeri, in viaggio sulla Statale 36 in poco più di in mese: è come se, tra fine luglio e agosto, sulla statale si siano spostati più della metà di tutti i lombardi. Lavoratori, ma anche tanti turisti, villeggianti e vacanzieri, specialmente durante i fine settimana, diretti in ferie sul lago di Como o sulle montagne di Valtellina e Valsassina. I periodi di picco sono stati proprio i week end, di esodo e controesodo estivo. Tra le persone in transito, soprattutto milanesi e brianzoli, spesso andata e ritorno tra venerdì e domenica: la tratta più trafficata è stata infatti all’altezza di Monza, con quasi 200mila passaggi il primo week end di agosto, poi di Costa Masnaga con oltre 120mila, Lecco con 100mila e Abbadia Lariana con 70mila transiti.

A dare i numeri della Statale 36 alla fine dell’estate sono i tecnici di Anas. "Oltre 274 milioni di veicoli sono transitati lungo la rete Anas dal 25 luglio al 31 agosto – spiegano –. Tra le strade con i passaggi maggiori troviamo la A90 Grande Raccordo Anulare di Roma con circa 5 milioni, 4,5 milioni sulla A91 Roma Fiumicino, oltre 4 milioni sulla A2 del Mediterraneo a Pontecagnano, 3 milioni e mezzo sulla SS148 Pontina a Roma e 3 milioni sulla Tangenziale di Catania e sulla SS36 del lago di Como e dello Spluga". Che la Statale 36 sia una delle strade delle vacanze più intasate d’Italia, lo testimoniano quanti l’hanno percorsa l’altra sera, ultima domenica di controesodo: da Colico per Lecco, la Brianza e l’hinterland milanese ci sono volute ore di colonna. "Sono rimasta ostaggio di questa strada per ore", scrive sui social un’automobilista.

Finite le ferie, ricomincia il traffico dei pendolari e dei camionisti. E poi ci sono i lavori in corso per trasformare la 36 nella Superstrada dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026: il nuovo quarto ponte, gli svincoli da potenziare, il consolidamento della galleria Monte Piazzo. Significano corsie ridotte e chiusure, imprevisti, allagamenti, frane, smottamenti e incidenti sempre dietro l’angolo.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TrafficoStatale 36