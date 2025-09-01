La Statale 36 si conferma la “strada dei vacanzieri milanesi”: ad agosto 3 milioni di auto in transito. E ora arrivano le Olimpiadi

Lecco, 1 settembre 2025 – Tre milioni di automobilisti ad agosto hanno viaggiato in Statale 36. Secondo i tecnici di Anas, tra il 25 luglio e il 31 agosto, in corrispondenza con gli spostamenti per le vacanze, la Statale 36 del lago di Como e dello Spluga, è stata calcata da 3 milioni di veicoli.

Un traffico da record

È stato registrato più traffico solo sul Raccordo anulare di Roma con 5 milioni di transiti, sull'A91 sempre a Roma con 4 milioni e mezzo di transiti e sull'A2 del Mediterraneo nella zona di Pontecagnano in provincia di Salerno in Campania con 4 milioni di passaggi e sulla Pontina, di nuovo a Roma, con 3 milioni e mezzo di passaggi. Complessivamente tra la fine di luglio e ad agosto si sono spostati oltre 274 milioni di conducenti, più passeggeri a al seguito.

I tratti più trafficati della SS 36

Il tratto più trafficato al confine tra le province di Monza e di Lecco, con quasi 200mila transiti nei weekend “di punta”. Poi c'è quello di Costa Masnaga con oltre 100mila passaggi. Lungo il lago, ad Abbadia, durante i periodi clou, si toccano quasi i 90mila transiti. La Statale 36 si conferma quindi la Superstrada delle vacanze per milanesi e brianzoli diretti sul lago di Como o sulle montagne di Valtellina e Valsassina.

I cantieri in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Archiviati gli esodi e controesodi estivi, si pensa ora alle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026: molti lavori sono in corso, dalla costruzione del Quarto ponte, al potenziamento degli svincoli, al consolidamento della galleria Monte Piazzo a Colico.