Spiagge e lidi. Tutte le zone sono balneabili

L’estate può cominciare su tutte le spiagge e tutti i lidi della sponda lecchese del Lago di Como, ma anche degli altri laghi che bagnano la provincia di Lecco. Le acque di tutte le località dove è possibile fare il bagno hanno superato l’esame dei tecnici di laboratorio di Ats della Brianza, anche a Colico e Bellano, dove nelle scorse settimane era stata vietata la balneazione per l’eccessiva concentrazione di batteri. I punti dove si può fare il bagno sul lago di Como sono: Campeggio e Lido Adriano ad Abbadia; Lido di Puncia e Oro a Bellano; Inganna, Lido di Colico e il laghetto di Piona a Colico; il Campeggio Europa a Dervio; la Riva del Cantone e Rivetta a Dorio; Pradello e Canottieri sul Lario e Rivabella sul lago di Garlate a Lecco; Riva Bianca a Lierna; la Spiaggetta di Malgrate; Olcio; Camping Mandello, Lido di Mandello e Campin Nautilus a Mandello; Onno, Vassena e Limonta a Oliveto Lario, sponda occidentale del ramo lecchese del lago; la Riva Gittana a Perledo. Bagni autorizzati pure a Ona di Annone e alla Sabina a Oggiono sul lago di Annone e alla Darsena Brera a Bosisio Parini e alla Punta del Corno a Rogeno sul lago di Pusiano. In caso di alghe, colorazione e odori strani, meglio comunque non avventurarsi in acqua. Valgono poi e solite raccomandanzioni per evitare problemi gastrointestinati e irrirazioni: non bere l’acqua di lago, dopo il bagno farsi subito la doccia. Occhio inoltre alla dermatite del bagnante, perché sono già stati segnalati i primi casi. D.D.S.