Al lago di Piona e al Lido non si può ancora fare il bagno

A Colico l’estate tarda a cominciare. Al Lido di Colico e al Laghetto di Piona non si può ancora fare il bagno: le concentrazioni di eschirichia coli e di enterococchi intestinali sono superiori ai limiti di legge. Come già le scorse settimane, i tecnici di laboratori di Ats della Brianza hanno quindi imposto il divieto di balneazione. Lo stesso vale per la Spiaggia di Oro a Bellano, anch’essa già off-limits da settimane sempre per il medesimo motivo. Il rischio è quello di possibili contaminazioni, con conseguenti eritemi e, peggio gastroenteriti, infiammazioni alla gola e fastidi agli occhi.

Via libera alle nuotate invece altrove: Abbadia Lariana, il Lido di Puncia a Bellano, Inganna a Colico, Dervio, Dorio, Lecco, Lierna, Malgrate, Mandello, Oliveto Lario e Perledo. "Bandiera blu" pure a Ona ad Annone e alla Sabiana Oggiono sul lago di Annone e alla Darsena Brera a Bosisio Parini e alla Punta del Corno a Rogeno sul lago di Pusiano. In caso di colorazioni strane, schiuma e mucillagine è comunque meglio non fare il bagno. Sconsigliato pure bere l’acqua di lago. Dopo il bagno inoltre da Ats consigliano una bella doccia, lavandosi bene soprattutto la testa, e di cambiarsi il costume.