Lecco, spaccata al Lario ebike: il proprietario chiude il negozio

Lecco, 18 settembre 2024 – Dopo la spaccata al suo negozio di bici e di ebike, il proprietario chiude bottega.

“Ho deciso di chiudere e lasciare spazio e shop online vari e venditori più bravi di me”. La spaccata è stata messa a segno l'altra notte al Lario ebike di Lecco.

I ladri hanno sfondato, probabilmente con una auto-ariete la saracinesca e la vetrina dell'attività, che si trova in via Cimabue. Una volta aperto il varco, hanno caricato in fretta e furia su un furgone sette ebike, alcune delle quali costano più di 4mila euro. “Ed è successo anche a me – racconta Sergio Gianola, appassionato di bici che ha trasformato la sua passione in un lavoro -. Lunedì notte mi hanno sfondato la vetrina e rubato 7 ebike”.

Di ogni bici ha divulgato marca, modello e numero di telaio poiché probabilmente le e-bike sono già in vendita in rete: sono una Mondraker Chaser 29 2023 blue marlin/black xl numero 22022829; una Mondraker Chaser r dirtywhite/black small numero 22031807; una Mondraker Chaser r dirtywhite/black large 22042898; una Mondraker Crafty r green xl 22044807; una Mondraker Crafty r 2023 grey/black bosch cx smart 85nm 750wh s 22042982; una Moustache Samedì 29 trail 9 2022/23 750wh l h4fvm18219; una Moustache Game 9 2022 750wh xl h3hvm0876. “Se le trovate online a prezzi evidentemente troppo bassi avvisatemi” chiede il proprietario di Lario ebike. Che aggiunge: “Ho deciso di chiudere”.