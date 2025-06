Senza treni va in scena il caos

Appiedati, abbandonati e infuriati. Lo sono i pendolari e i turisti orfani dei treni della linea ferroviaria Lecco – Sondrio – Tirano, chiusa per tutta estate per lavori in corso. Le navette sostitutive non bastano, l’assistenza non sempre è garantita e c’è chi, come ad Abbadia Lariana, pur di non rimanere a terra, ha provato a guadagnarsi un posto sui pullman strapieni lanciando bottiglie di vetro, sferrando calci e mettendosi davanti ai bus in partenza. A Colico invece una passeggera cieca che aveva avvisato della sua presenza tramite gli operatori della Sala Blu regionale non ha trovato nessuno a supportarla alla stazione di Colico, come denuncia Silvano Stefanoni, presidente regionale dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti. Code di centinaia di metri invece nel piazzale della stazione di Lecco per i viaggiatori in attesa di essere imbarcati sui pullman: tra loro molti stranieri spaesati e smarriti con bagagli al seguito. Disagi in qualche modo messi in conto per i primi giorni. D.D.S.