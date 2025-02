Pronto soccorso rumoroso . Notti insonni per i residenti

Notti insonni per chi abita al nuovo Pronto soccorso dell’ospedale di Lecco. E di giorno va solo un poco meglio. Non per l’ululato né per le luci blu a intermittenza delle sirene delle ambulanze. A tenere svegli i residenti sono gli impianti di filtraggio e ricircolo dell’aria, i cui compressori e le cui ventole provocano un frastuono continuo. "Un problema che sta creando disagi – segnala e racconta Carole Todeschini, 28 anni, una dei tanti che non riescono più a dormire, o almeno a riposare decentemente -. Il rumore in questione sembra essere causato dai sistemi di ricambio dell’aria e di altri impianti. Sebbene tali macchinari siano essenziali, il loro continuo e intenso rumore, soprattutto durante la notte, sta arrecando notevoli difficoltà, interferendo con il riposo e creando un disagio costante". Si tratta di un’ulteriore testimonianza di come l’edificio prefabbricato in cui è stato trasferito il Pronto soccorso sia stato concepito male e realizzato peggio. "La qualità della vita dei residenti dovrebbe essere tenuta in considerazione nella progettazione e nell’installazione di impianti così importanti", prosegue la 28enne. I tecnici dell’Asst di Lecco spiegano di essere a conoscenza del problema: "Abbiamo incaricato un ingegnere esterno per la verifica", spiegano. Alla domanda sul perché non abbiamo provveduto prima e non dopo, rispondo che "prima dei lavori di installazione non si poteva verificare l’intensità delle emissioni sonore prodotte". I manager della sanità pubblica lecchese comunque rassicurano che stanno provando a risolvere il problema. D.D.S.