Primaluna, pulmino diretto a Madesimo esce di strada e si ribalta: i sei bambini a bordo e l’istruttrice alla guida feriti

Primaluna (Lecco), 2 febbraio 20205 – Sei bambini che stavano andando a sciare a Madesimo sono rimasti feriti gravemente feriti in un incidente stradale. Con loro anche la giovane istruttrice che li stava accompagnando.

L'incidente

L'incidente è successo all'alba a Primaluna, in Valsassina, poco dopo le 6 e mezza. Una 22enne al volante di un pulmino su cui viaggiavano anche sei bambini di uno sciclub della zona, probabilmente a causa della nebbia fitta, mentre percorreva la Sp 62 ha perso il controllo del mezzo. È uscita di strada. Il minibus si è ribaltato più volte, prima di fermarsi adagiato su un fianco. A bordo c'erano appunto anche sei bambini: un bambino di 8 anni, due bambine di o, un bambino di 10 e due bambini di 11. Stavano andando tutti a sciare a Madesimo. Una delle bambine è rimasta incastrata tra i rottami del pulmino ribaltato su un fianco.

I soccorsi

Sul posto sono corsi i sanitari di Areu, con l'automedica e i soccorritori volontari del Soccorso bellanese, del Soccorso Centro Valsassina, della Croce rossa di Premana e della Croce rossa di Lecco con quattro autoambulanza. Sono stati attivati pure i soccorritori di due eliambulanze, quella di Sondrio e quella di Lecco. I vigili del fuoco, dopo aver messo in sicurezza il minibus per evitare che si ribaltasse ulteriormente, hanno dovuto utilizzare divaricatori e cesoie pneumatiche per soccorrere i bambini. Le operazioni di soccorso sono durate quasi due ore, prima che tutti i piccoli pazienti potessero essere trasferiti negli ospedali della zona. Le condizioni dei bambini e della conducente di 22 anni sono serie, hanno riportato diversi traumi, nessuno di loro però sembra fortunatamente in pericolo di vita.