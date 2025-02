Incidente all’imbocco del Raccordo con la 36, chiusa la nuova Lecco-Ballabio

Lecco, 1 febbraio 2025 – Il Raccordo della Statale 36 per e da la Valsassina è chiuso in entrambe le direzioni per incidente. Nella tarda mattina di oggi sulla nuova Lecco – Ballabio si è verificato uno scontro frontale tra due auto. Tre le persone a bordo coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Areu, con gli agenti della Polizia stradale e i cantonieri di Anas. La diramazione della 36 è stata chiusa sia a salire da Lecco verso Ballabio, sia a scendere, per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza e poi per rimuovere i mezzi incidentati e ripristinare le condizioni di percorribilità della strada. Il traffico è deviato sulla vecchia Lecco – Ballabio, la Sp 62, unica alternativa. L'incidente si è verificato all'imbocco del tunnel del Raccordo della Valsassina. “A causa di un incidente occorso lungo la strada statale 36 Racc Lecco – Valsassina, a strada è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni – spiegano da Anas -. Il sinistro, uno scontro frontale, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli, provocando il ferimento di tre persone. Sono in fase di ultimazione le operazioni di sgombero dei mezzi incidentati e la relativa pulizia del piano viabile, per il conseguente ripristino della circolazione”.