Premana, scivola malamente nel bosco e resta a terra senza riuscire a rialzarsi: i soccorritori arrivano in elicottero

Premana (Lecco), 10 maggio 2025 – Una banale scivolata durante la passeggiata nei boschi, la caduta a terra e la caviglia che si piega in maniera innaturale più altri trami a entrambe le gambe. Protagonista del brutto infortunio in montagna è un escursionista di 54 anni di Primaluna. Questa mattina, poco prima delle 9, il 54enne stava camminando nei boschi a monte di Premana, ma, a causa del terreno bagnato per il maltempo e la pioggia di questi giorni, è scivolato malamente, senza più riuscire a rialzarsi da solo da terra.

Chi era con lui ha chiesto aiuto ai centralinisti del 112, il numero unico di emergenza e urgenza, che a loro volta hanno mobilitato sia i soccorritori del Soccorso alpino della Valsassina e Valvarrone della squadra di Premana, sia i soccorritori dell'eliambulanza di Sondrio, tra cui medico e infermiere di Areu di equipaggio, decollati dalla base di Caiolo, per accelerare le tempistiche.

Dopo essere stato raggiunto e dopo la prima assistenza ed essere stato immobilizzato in sicurezza, il 54enne ferito è stato poi trasbordato sul mezzo d'emergenza aereo con il verricello per essere trasferito d'urgenza direttamente all'ospedale di Gravedona per diverse ferite e lesioni agli arti inferiori. Non è in pericolo di vita, ma è stato ricoverato per essere sottoposto ad ulteriori accertamenti. La missione di salvataggio è durata un paio d'ore.