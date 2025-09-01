Papà annegato a Dorio, lo shock di amici e colleghi in Germania: “Grande perdita”

Dorio, 2 settembre 2025 – Parenti, amici, clienti, concittadini si stanno preparando per accogliere a casa Sergio, il papà annegato nel lago di Como per aiutare i suoi due figli in difficoltà in acqua. “Stiamo prendendo i primi contatti con i familiari e discutendo con loro i prossimi passi – spiega alla Dpa, la Deutsche presse agentur, agenzia di stampa tedesca, Hubert Schnurr, sindaco di Bühl, la cittadina della Germania dove abitava Sergio Corsano, il turista tedesco di 55 anni morto lunedì scorso al largo di Dorio, per salvare appunto i suoi due figli di 10 e 16 anni, il cui corpo è stato recuperato sabato pomeriggio a 210 metri di profondità, dopo sei giorni di incessanti ricerche, utilizzando anche un Rov, un drone sottomarino dei vigili del fuoco del Nucleo sommozzatori di Sardegna.

“Vorremmo organizzare una cerimonia commemorativa – prosegue il sindaco –. Per tutti noi la scomparsa di Sergio è una grande perdita”. Lo aveva sentito a fine luglio. Sergio, insieme al fratello di Nathalie, la moglie di 44 anni, era il proprietaro di due ristoranti in città, ma era anche il promotore di manifestazioni pubbliche estive, con stand, musica, mercatini, dj locali.

Un equipaggio di vigili del fuoco sommozzatori

“Ho sperato fino all’ultimo, pensavo che ce l’avrebbe fatta, perché era un combattente – confida alla cronista Alina Meier del Badische Neueste Nachrichten, il quotidiano regionale locale, Jürgen Kohler, della Dehoga Bühl, l’associazione degli albergatori e ristoratori –. Perdiamo un ottimo ristoratore e collega e una brava persona. Durante le nostre riunioni di gruppo ci ha sorpreso con la sua pizza e, anche quando c’erano dei disaccordi, bastava bere un cappuccino insieme per ricreare comprensione e vicinanza”.

“Per tutti noi la tua improvvisa scomparsa è uno shock che dobbiamo ancora elaborare – lo ricordano i colleghi sui social, rivolgendosi direttamente a lui –. Faremo baldoria e brinderemo in tuo onore”.

I due figli di Sergio sono già rientrati in Germania nei giorni scorsi, mentre la moglie risulta che al momento sia ancora in Italia, a Domaso, dove la famiglia stava trascorrendo le vacanze sul lago, per occuparsi delle pratiche di rimpatrio del feretro: lei tornerà a casa solamente insieme a lui.