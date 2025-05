Oggiono: la villa era diventata una centrale dello spaccio, blitz dei carabinieri

Oggiono (Lecco), 29 maggio 2025 – Maxi operazione anti-droga. I carabinieri di Oggiono hanno arrestato sei persone e sequestrati quattro chili di diverse sostenze durante una retata in una villa, trasformata in una centrale dello spaccio all'ingrosso.

Il blitz è scattato al termine delle indagini coordinate dai magistrati della Procura della repubblica di Lecco, scaturite in alcune richieste di misura di custodia cautelare in carcere. Durante l'esecuzione degli arresti sarebbero però state trovate altre persone e complici, fermati anche loro insieme agli indagati iniziali.

Alla retata, messa a segno ieri mattina a sorpresa all'alba, hanno partecipato pure i carabinieri degli altri reparti della compagnia di Merate, di cui fanno parte i militari della caserma di Oggiono. I fermati, di cui molti stranieri e tra cui almeno una donna, sono sei.

Al momento nessuno notizia in merito, né dagli investigatori, né dagli inquirenti, che mercoledì hanno lavorato per tutto il giorno per identificare quanti sono stati coinvolti nell'operazione, verificarne eventuali precedenti e assolvere a tutte le procedure di garanzia, che culmineranno nelle udienze di convalida degli arresti e negli interrogatori.