Spacciava hashish al dettaglio nel centro del capoluogo. Arrestato con la fidanzata

Un ventunenne italiano e la fidanzata diciannovenne brasiliana sono stati arrestati nella giornata di martedì, in seguito ad una perquisizione effettuata dalla sezione antidroga della Squadra Mobile della Questura di Lodi nell’abitazione del giovane. Sono colti nella flagranza dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione ha avuto origine dalla costante attività di monitoraggio tesa al contrasto dello spaccio di droga nel capoluogo che ha consentito agli investigatori di appurare come il ragazzo fosse solito spacciare al dettaglio hashish nel centro cittadino.

Così martedì è scattata la perquisizione nella sua abitazione, a Lodi nella zona di viale Italia, al termine della quale sono stati rinvenuti 312 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish oltre a 40, ritenuta provento dell’attività illecita. Durante le operazioni, il ventunenne ha tentato la fuga dalla finestra della propria camera da letto, venendo prontamente bloccato nonostante la sua resistenza fisica. Inoltre la fidanzata ha ostacolato gli agenti bloccando con un armadio la porta d’ingresso alla stanza e tentando di nascondere lo stupefacente prima dell’inizio della perquisizione, poi rinvenuto grazie alla collaborazione di un’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza di Milano. I due fidanzati sono stati così tratti in arresto.

Ieri, dopo il processo per direttissima, il giudice ha posto agli arresti domiciliari il ragazzo e disposto, per la fidanzata, l’obbligo di firma. La prossima udienza è stata fissata in data 25 giugno. L.R.C.