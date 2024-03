Olgiate, 78enne aggredito dalle sue oche da guardia: cade e si spacca la testa

Olgiate Molgora (Lecco), 23 marzo 2023 – Le sue oche da guardia gli si sono rivoltate contro, lui è indietreggiato per allontanarsi, ma è inciampato, è caduto a terra e si è spaccato la testa. Ad essere ''assalito'' dalle sue oche da guardia è un pensionato di 78 anni di Olgiate Molgora.

L'incidente

Nella mattina di sabato, il 78enne stava dando da mangiare nel giardino di casa alle sue oche. Le alleva, non per le uova, né per mangiarle, ma appunto come animali da guardia.

Le oche, quando lo hanno visto con in mano il secchio pieno di cibo per loro, si sono avvicinate in modo deciso al padrone, come se volessero attaccarlo. Lui indietreggiando per tenerle a distanza, è inciampato ed è caduto a terra. Ha picchiato la testa contro un sasso e ha rimediato un profondo taglio lungo almeno una spanna, dalla nuca fin quasi alla fronte.

I soccorsi

Lo hanno soccorso i sanitari di Areu con i volontari della Croce Bianca di Merate. Il pensionato è stato trasferito d'urgenza in ambulanza in ospedale al San Leopoldo Mandic di Merate. È stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso che hanno fortunatamente escluso lesioni gravi.

Il medico di guardia gli ha disinfettato la ferita e l'ha suturata con numerosi punti perché il taglio, oltre ad essere molto esteso, risultava essere anche molto profondo: gli ha inciso lo scalpo, dal cuoio capelluto fino alle ossa del cranio, senza però scalfirle.

Le oche da guardia

Le oche sono ottimi animali da guardia, meglio dei cani. Sono territoriali e aggressive. Starnazzano al primo segnale di pericolo e di intrusione. Sono molto diffidenti verso gli estranei, da cui non si lasciano avvicinare né corrompere, nemmeno con il cibo.

Non sono animali di piccola taglia e quindi in caso di attacco possono fare male. Le oche da guardia sono molto comuni ad esempio in Cina e già nell'antica Roma erano utilizzate appunto come animali da guardia: nel 390 avanti Cristo avrebbero contribuito a respingere i Galli che stavano per entrare nel Campidoglio.