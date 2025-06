Morto mentre cercava funghi. Raccolta fondi in sua memoria

Una raccolta fondi in memoria di Padella, come gli amici chiamavano Marco Panzeri, il cuoco di 33 anni di Valgreghentino che domenica scorsa è morto nei boschi della Valsassina, mentre stava cercando funghi. A lanciare l’iniziativa, tramite la piattaforma online Gofundme è Francesca, sorella di Marco. "Il nostro Padella ci ha lasciati – spiega lei -. Un destino crudele, mentre faceva una delle cose che amava di più. Spirito libero, grande viaggiatore e grande anima bella: il contributo che raccoglieremo andrà a supportare progetti sociali per le associazioni e realtà del territorio". Già più di una cinquantina in poche ore quanti hanno aderito alla sottoscrizione, intitolata “Marco, il nostro Padella“. "L’amore lascia sempre segni, lascia impronte – è il saluto dei colleghi della coop Il Grigio dove Marco lavorava -. E qui, dove noi siamo rimasti, nei luoghi della vita quotidiana, della nostra pausa caffè, qui, il tuo passo è segno visibile di tutto ciò che ci rimane: la bellezza, lo stupore, la gratitudine di averti conosciuto". D.D.S.