Ruota panoramica crollata sul lungolago: aperta un’inchiesta, sequestrati i rottami

Lecco, 22 giugno 2025 – Disastro colposo. È l'ipotesi di reato su cui indagano i magistrati della Procura della Repubblica di Lecco per il crollo della ruota panoramica sul lungolago di Lecco. Non risultano indagati, almeno per ora.

I rottami della mega giostra altra 35 metri sono sotto sequestro e l'intera area dello schianto è delimitata con nastro bianco e rosso. Nonostante la zona sia interdetta, anche per ragioni di sicurezza, molti curiosi non rispettano il divieto di avvicinarsi e oltrepassano le transenne per scattare foto e selfie. È una zona che estende per circa 1.500 metri quadri, difficile da isolare e interdire completamente, anche per il luogo molto frequentato.

La ruota panoramica a terra, dopo il crollo

La documentazione

Dal Comune di Lecco hanno messo a disposizione tutti i documenti in seguito ai quali è stata rilasciata la concessione per installare l'attrazione turistica: la richiesta da parte di Antonella Musso, l'imprenditrice piemontese di 61 anni proprietaria della struttura; certificazioni di conformità; l'istanza per l'occupazione di suolo pubblico; la dichiarazione di chi ha montato la ruota panoramica; la cartine con l'area occupata; il versamento di 50 euro per il disbrigo degli adempimenti burocratici; il parere favorevole firmato dal responsabile del Servizio tecnico dell'Autorità di Bacino dei Laghi... Sembra tutto in regola. Le pratiche, sono state espletate tra aprile e maggio. Sono atti pubblici, pubblicati pure all'albo pretorio comunale.

Era il penultimo giorno

Sabato era il penultimo giorno di funzionamento della ruota panoramica a Lecco. L'attrazione sarebbe stata poi chiusa e smantellata per essere trasferita altrove. La permanente della ruota sul lungolago, vicino al Monumento ai Caduti, uno dei punti più panoramici sul golfo di Lecco, era stata autorizzata dal 13 maggio al 23 giugno.

Quel che resta della maxi giostra, in grado di trasportate a pieno carico fino a più di 100 passeggeri, invece per il momento non può essere rimosso per le indagini in corso. Si tratta di atto dovuto per accertare eventuali responsabilità o per verificare se effettivamente si sia trattato di un evento non prevedibile, dovuto a una tromba d'aria che nessuno si aspettava. E' dal oltre dieci anni che a Lecco viene allestita la ruota panoramica.