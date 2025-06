Va a funghi e precipita. Lo ritrovano cadavere

Non era più rintracciabile e il suo telefonino squillava a vuoto. Marco Panzeri (nella foto), 33 anni di Valgreghentino ieri era in Valsassina in cerca di funghi. A dare l’allarme il padre, che non riusciva più a rintracciarlo. Il corpo dell’uomo è stato trovato dai vigili del fuoco nei boschi della zona di Crandola Valsassina grazie al sistema Imsi Catcher in grado di localizzare i telefoni cellulari anche in assenza di copertura di segnale. Con loro pure i volontari del Soccorso alpino e il soccorso alpino della Guardia di finanza. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio. Il ritrovamento grazie all’elaborazione dei dati del cellulare del disperso. Non sono chiare, al momento, le cause del decesso.