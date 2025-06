L’arcivescovo Delpini a Lecco per il pre-Giubileo: consegnato il mandato ai giovani

Lecco, 22 giugno 2025 – Anteprima di Giubileo nella città dei Promessi sposi per i giovani fedeli ambrosiani. Lecco sabato ha ospitato il Festival della Speranza, in vista del Giubileo dei giovani che si svolgerà a Roma dal 28 luglio al 3 agosto. Sul lago di Como sono arrivati ragazze e ragazze di tutta la diocesi di Milano per stringersi attorno all'arcivescovo monsignor Mario Delpini, per la consegna del mandato, sia a quanti si recheranno a Roma il mese prossima, sia a quanti affronteranno esperienze di volontariato e di missione, in Italia e all’estero.

Il Festival della Speranza

È stato un pomeriggio di testimonianze, momenti di preghiera, animazioni musicali, workshop, mostre. Il maltempo, con una tromba d'aria che si è abbattuta sulla città, ha purtroppo guastato in parte il momento. E' stata ad esempio cancellata la parte più attesa e suggestiva della kermesse, quella din cui il vescovo e i vicari episcopali avrebbero dovuto salire sulle Lucie, le tipiche imbarcazioni lariane, proprio per consegnare il mandato.

Le parole dell’arcivescovo

“Partire per assumerne un compito, per obbedire a un mandato, per raggiungere una meta, per portare a compimento la propria vocazione, per portare un segno di solidarietà, una parola di Vangelo un’offerta di amicizia. - le parole dell'arcivescovo ai giovani -. La speranza dei discepoli non è un’impresa solitaria. È dimorare nella relazione di amore che rende capace di vivere, attraversando le insidie e le tribolazioni e di riconoscere la presenza di Gesù là dove non ci si aspetta. L’essenziale è riuscire a incontrare Gesù”.