Mandello, escursionista di 47 anni si perde sulla Grignetta: salvato dal soccorso alpino

Mandello del Lario (Lecco), 26 gennaio 2025 – La neve, il freddo, le condizioni meteo e del terreno proibitive, il rischio di valanghe. Eppure si è messo in marcia lo stesso, salvo perdere l'orientamento e rimanere bloccato in quota. Nella tarda mattina di oggi è scattato l'allarme per un escursionista di 47 anni in difficoltà sulla Grignetta. È stato lui stesso a fermarsi e chiedere aiuto, piuttosto che rischiare oltre.

Per recuperarlo sono stati allertati i soccorritori dell'eliambulanza di Areu, che però non hanno potuto operare a causa delle nuvole basse. Si sono così messi in marcia i tecnici di due squadre del Soccorso alpino della stazione di Lecco. I soccorritori hanno localizzato il 47enne, lo hanno raggiunto, messo in sicurezza e poi scortato passo passo al sicuro a valle sano e salvo. La missione di salvataggio è recupero è durata circa tre ore. I consigli prima di compiere escursioni in montagna d'inverno sono: consultare le previsioni meteo, i bollettini e i siti internet specializzati, pianificare bene l'uscita, avere il giusto equipaggiamento, consultare gli esperti e i rifugisti della zona; in caso di dubbi meglio rinunciare in partenza; telefonino sempre carico e con la posizione attiva: se ci si trova in difficoltà meglio allertare subito i soccorritori.