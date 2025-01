Lecco, bloccati nel canalone innevato sulla Grignetta: le immagini dall'elicottero dei vigili del fuoco

Lecco, 11 gennaio 2025 – Due escursionisti, una ragazza e un ragazzo, sono rimasti bloccati in un canalone sulla Grignetta. Li hanno individuati e recuperato i vigili del fuoco in elicottero. I due non riuscivano a procedere a causa delle difficili condizioni del canalone innevato e, a tratti ghiacciato.

I due escursionisti in difficoltà

Hanno così chiesto aiuto agli operatori del 112, il numero unico di emergenza urgenza, che hanno mobilitato i vigili del fuoco. Da terra si sono messi in marcia i soccorritori del Saf, specilisti in interventi speleo alpino fluviale, mentre da Malpensa sono decollati i Draghi lombardi del Reparto volo del 115. I due sono stati localizzati nel canale Pagani, a 1.700 metri di quota. Gli aerosoccorritori per raggiungerli hanno effettuato una lunga e complessa verricellata, Poi, una volta messi in sicurezza, li hanno trasferiti prima una poi l'altro a bordo del loro elicottero, sempre con il verricello, per trasferirli infine in un luogo sicuro. L'intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa 1 ora e mezza.