Mandello, due escursionisti bloccati al buio sulla ferrata. Li recupera il Soccorso alpino

Mandello del Lario (Lecco) 19 gennaio 2025 – Intervento al buio per gli angeli della montagna del Soccorso alpino per recuperare due escursionisti in difficoltà in Grignetta. I due, una coppia di 35 anni lei e di 38 lui stavano scendendo lungo la Direttissima. Era tardo pomeriggio.

All'altezza del Caminetto Pagani, un tratto attrezzato con scale metalliche, si sono però bloccati, perché non più in grado di affrontare la discesa. Era ormai buio e stava facendo sempre più freddo. Piuttosto che rischiare oltre, hanno allertato gli operatori della centrale operativa del 112, il numero unico di emergenza urgenza, che hanno subito mobilitato i soccorritori del Soccorso alpino della stazione di Lecco della XIX Delegazione Lariana.

Tra loro anche un sanitario del Cnsas. Pronti a mettersi in marcia e intervenire dai Piani dei Resinelli pure i soccorritori di una seconda squadra, tra cui sempre un sanitario del Soccorso alpino, insieme ai vigili del fuoco del Saf specialisti in interventi speleo alpino fluviali per garantire supporto tecnico.

I due sono stati raggiunti senza difficoltà, messi in sicurezza e scortati giù dall'impervio sentiero attrezzato fino a valle, sani e salvi. L'intervento, conclusosi sono in tarda serata, è scattato alla vigilia della Gionata nazionale Sicura in montagna d'inverno, dedicata alla prevenzione degli incidenti tipici della stagione invernale, in programma in tutta Italia. Sempre, ma specialmente d'inverno, è importante programmare bene le uscite, considerare i tempi di rientro e le condizioni meteo, che possono cambiare rapidamente, oltre che la situazione del terreno, che varia a seconda dei versanti e delle altezze.